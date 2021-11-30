Ростехнадзор не получал обращений о намеренном выводе из строя датчиков на "Листвяжной"

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ростехнадзор не фиксировал случаев массового выхода из строя и намеренного повреждения датчиков уровня загазованности на шахте "Листвяжная", где в результате аварии в четверг погиб 51 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль.

"В ходе проверок инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора контролировалась исправность работы штатного оборудования контроля уровня газа, используемого в шахте. Случаев массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных приборов зафиксировано не было. Обращений и сообщений о фактах намеренного повреждения работниками или администрацией предприятий датчиков контроля газа на угольных шахтах Кузбасса с целью искажения показаний приборов в Сибирское управление Ростехнадзора не поступало", - сообщил Андрей Виль.

Как отмечается, сообщения о намеренном повреждении датчиков газа, опубликованные в СМИ со ссылкой на шахтеров и членов их семей, будут проверены в ходе работы комиссии по техническому расследованию причин аварии.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились видеозаписи, авторы которых показывают используемые шахтерами индивидуальные датчики газа, под корпусами которых приклеен скотч, что снижает чувствительность приборов. За кадром авторы говорили о том, что якобы такие датчики выдавали горнякам на "Листвяжной". В свою очередь, родственники погибших шахтеров говорили журналистам о том, что их родные регулярно жаловались на высокий уровень метана в шахте и рассказывали, что поливают свои датчики водой, "чтобы они не пищали".