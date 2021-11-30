В РПЦ заявили, что деятельность экс-схиигумена Сергия вполне оправданно пресекли

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вмешательство государства в ситуацию со Среднеуральским женским монастырем было вполне оправданным, вынесенный же приговор его бывшему духовнику Сергию Романову - это решение судьи, которое находится в его компетенции. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, член Межсоборного присутствия РПЦ священник Георгий Максимов.

Ранее во вторник Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

"Я считаю, что само по себе вмешательство государства и правоохранительных органов в ту ситуацию, которая сложилась в Среднеуральском монастыре, было оправданным. Я сам помню хорошо, когда в первый раз увидел это видео Романова, где он юных девушек на камеру спрашивал: "Ты готова умереть за Россию?" У меня просто сердце екнуло, потому что, конечно, это выглядело, как склонение к суициду. Оснований беспокоиться об этом было действительно предостаточно", - сказал священник.

Он отметил, что из истории России известны примеры, когда ушедшие в раскол подводили людей к массовым суицидам, а что касается современности, то есть подобные прецеденты из деятельности различных зарубежных сект.

"Поэтому хорошо, что не стали ждать и гадать, доведет ли он это до дела или все ограничится только словами, потому что жизни людей - это не те вещи, с которыми следует играть. А гражданин Романов явно уже заигрался. И, собственно говоря, из церковного послушания он ушел, изгнал игумению монастыря, не пускал туда представителей епархии. Как-то воздействовать словесно на него пытались, но он отказывался, оставался себе царем в захваченном им Среднеуральском монастыре, пока дело не дошло до таких вполне криминальных вещей", - сказал священник.

Поэтому то, что в действиях и высказываниях Романова нашли состав преступления - склонение к суициду, самоуправство, нарушение права на свободу совести, - вполне закономерно, полагает Максимов. "Что касается конкретно приговора - много это или мало, это не мне судить, выносил судья решение об этом, но то, что ему инкриминировали - на самом деле все эти вещи там реально имели место", - добавил он.

Приговор Романову

Отвечая на вопрос о том, будет ли случившееся с Романовым неким предостережением на будущее от повторения подобного пути для других, священнослужитель заметил, что хотелось бы на это надеяться. "Однако же люди, которые оказываются в таком состоянии, как гражданин Романов, отрываются от земли в представлении о себе самих, у них оно уже неадекватное. Поэтому я опасаюсь, что, может быть, кому-то [приговора] окажется недостаточно", - заключил собеседник агентства.

В приговоре суд отнесся критически к отказу Романова признавать свою вину, а также к показаниям свидетелей защиты. При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пенсионный возраст, состояние его здоровья, участие в благотворительности. После оглашения приговора Сергий назвал решение "абсурдной ситуацией".

Согласно выводам Следственного комитета, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет тюрьмы, вышел на свободу в конце 1990-х годов.