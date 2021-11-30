{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ЮАР за сутки почти в два раза выросло число заболевших COVID-19

За сутки было сделано 42 664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в ЮАР, за последние сутки выявлено 4 373 заболевших по сравнению с 2 273 накануне. Об этом сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), размещенном во вторник на его портале.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 3 143 по сравнению с 1 909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом.

За прошедшие сутки были сделаны 42 664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%.

В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 2 328. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28 651.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Фаучи заявил, что в США пока не зафиксировали случаев заражения омикрон-штаммом
Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США сообщил на брифинге
Читать полностью