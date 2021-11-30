В ЮАР за сутки почти в два раза выросло число заболевших COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в ЮАР, за последние сутки выявлено 4 373 заболевших по сравнению с 2 273 накануне. Об этом сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), размещенном во вторник на его портале.

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 3 143 по сравнению с 1 909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом.

За прошедшие сутки были сделаны 42 664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%.

В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 2 328. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28 651.