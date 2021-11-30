В Коми продлили обязательную вакцинацию до 1 февраля 2022 года

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. Региональный оперштаб Республики Коми продлил обязательную вакцинацию до 1 февраля 2022 года. Иначе тем, кто подпадал под обязательную вакцинацию ряда категорий граждан, но не привился, грозило бы отстранение от работы с 1 декабря. Если до 1 февраля на федеральном уровне будут обозначены другие сроки, придется их выполнить, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"По продлению работы после 1 декабря тем, кто не успел привиться [подпадающим под обязательную вакцинацию]: оперштаб проголосовал за то, что будет продление до 1 февраля 2022 года, чтобы люди приняли решение о вакцинации. Если в этот момент выйдет федеральная норма, которая будет говорить о других сроках, мы обязаны выполнять федеральную норму", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям по итогам прошедшего во вторник вечером заседания регионального оперштаба.

Как подчеркнул глава региона, жители должны понимать, что если в этот период непривитый и непереболевший заболеет и на рабочем месте заразит других людей, то последует санитарно-эпидемиологическое расследование, будут приниматься административные меры и к сотруднику, и к руководителю организации.

"Нужно четко соблюдать режим самоизоляции. Если вы почувствовали накануне или перед рабочим днем недомогание, ни в коем случае не нужно выходить на работу, нужно вызывать врача и диагностировать недомогание", - объяснил глава Коми, подчеркнув, что более продлевать сроки для обязательной вакцинации никто не будет.

Оперштаб проголосовал против замены QR-кодов на бумажные справки, о чем настоятельно просили ранее главу региона представители общественности. "Подделать QR-код невозможно. Когда же вы предъявляете бумажный носитель, невозможно идентифицировать, законная это справка или нет. Оперштаб не проголосовал за бумажные справки, потому что невозможно подтвердить на месте их законность", - объяснил глава Коми.

На 30 ноября в Коми выявлено 89 984 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 291. Выздоровели 72 812 человек, умерли 2 295. В республике вакцинировано более 70% от плана. QR-код требуется при посещении госучреждений, учреждений спорта и культуры.