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На Камчатке нашли пропавшую в тундре главу села

Чиновница и ее водитель пережидали непогоду в течение суток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава села Аянка Людмила Новицкая и ее водитель, которые пропали в тундре на севере края 29 ноября, вернулись в населенный пункт. Об этом ТАСС сообщили в администрации Пенжинского района.

"Людмила Новицкая с водителем снегохода почти сутки пережидали непогоду в тундре. Поздно вечером во вторник она вернулась в Аянку", - уточнили в районной администрации.

Людмила Новицкая с водителем на снегоходе 29 ноября выдвинулись по направлению к Аянке. До пункта назначения они добирались больше суток. Их поисками занимались спасатели пожарно-спасательной части из села Каменского и добровольцы.

Аянка - село в Пенжинском районе на севере Камчатки. В нем проживает около 260 человек.

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