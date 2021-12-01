Школа в ЕАО, где обнаружили вредные радоновые испарения, возобновила работу

ТАСС, 1 декабря. Школа в селе Екатерино-Никольское Еврейской автономной области (ЕАО), в двух помещениях которой на прошлой неделе обнаружили превышение концентрации радоновых испарений, возобновила работу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Школьники села Екатерино-Никольское приступили к занятиям в очном формате. На минувшей неделе суд Октябрьского района обязал администрацию муниципального образования приостановить деятельность в здании школы села Екатерино-Никольское на 60 дней. <…> И руководство школы, и администрация Октябрьского района посчитали приостановление деятельности школы из-за двух кабинетов необоснованным. При содействии районной прокуратуры решение суда было обжаловано", - говорится в сообщении.

Радоновые испарения были обнаружены в двух кабинетах школы в ходе санитарной проверки. Четвертый, девятый, 10 и 11 классы были переведены на обучение в учебное заведение районного центра, остальные школьники два дня занимались дистанционно. Всего в школе Екатерино-Никольского обучаются 180 человек по общеобразовательной программе и 76 по коррекционной.

"В двух кабинетах, которые были определены по акту обследования, необходимо прекратить образовательную деятельность. Вся остальная школа <…> работает в штатном режиме. Важно, что эти два кабинета напрямую под учебные классы и не использовались, в них проводились дополнительные занятия. Сейчас данные помещения опечатаны", - цитируют в сообщении заместителя начальника департамента образования правительства ЕАО Наталью Соловченкову.