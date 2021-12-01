В Приморском крае расширили сферы действия системы QR-кодов

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в Приморье ввел дополнительные санитарные ограничения из-за распространения коронавируса. Теперь без QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или перенесенную болезнь, жители региона смогут попасть только в аптеки и магазины с товарами первой необходимости, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"Отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19 в Приморье сохраняется. В этой связи краевой Роспотребнадзор вводит дополнительные санитарно-противоэпидемические меры. QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции либо о перенесенном заболевании граждане должны теперь предъявлять во всех организациях розничной торговли непродовольственными товарами. Исключения составляют аптеки и магазины, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Собственники бизнеса должны проверять наличие QR-кодов при входе и не впускать тех, кто не предъявит документ. Также предпринимателям необходимо установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки наличия и действительности электронного сертификата, предъявляемого гражданином, либо проверки медотвода. Проверка QR-кода проводится через его сканирование камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства, подключенного к интернету.

С начала пандемии в Приморье выявлено 88 474 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 75 829 граждан, умерли 1 405 пациентов. Вакцинировались 796 415 человек.