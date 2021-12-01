Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей Романа Баданина за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы оштрафовал журналиста Романа Баданина за нарушение закона об иноагентах на 10 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Баданина по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента) и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - сказали в суде, не уточнив, за что именно на журналиста был составлен этот протокол.

15 июля этого года Генеральная прокуратура РФ признала издание "Проект" нежелательной в России организацией. Позже ряд его авторов, включая Баданина, был признан иноагентами.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.