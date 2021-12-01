Сокамерники в СИЗО ухаживают за обвиняемым бизнесменом Шпигелем вместо врачей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бизнесмену Борису Шпигелю, который арестован по делу о даче взятки экс-главе Пензенской области, нужна ежедневная паллиативная помощь специалистов, а в настоящий момент за ним ухаживают сокамерники в СИЗО. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, которая регулярно посещает обвиняемого в изоляторе.

"Шпигелю нужна ежедневная специализированная паллиативная помощь. К такому выводу пришли специалисты научного центра неврологии после анализа ситуации, в которой оказался этот заключенный. В настоящее время в СИЗО ему никто не обязан такую помощь оказывать, ни сотрудники, ни врачи, бремя ухода за тяжелыми пациентами зачастую ложится на сокамерников. В настоящее время за Шпигелем также ухаживают его соседи по камере", - сказала она.

Экс-сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель обвиняется в даче взяток в 31 млн рублей бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Вину он не признает.

Ранее защита подала в Басманный суд ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей. Адвокаты просили освободить Шпигеля под залог, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, предпринимателю нужна срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде защитникам бизнесмена пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.