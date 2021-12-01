В честь Александра Градского назвали улицу в его родном городе Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Копейска, где родился народный артист России Александр Градский, назвали его именем улицу. Об этом сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте городской администрации в Instagram .

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"В честь нашего земляка Александра Градского - певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", - сказал глава.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области и жил там до 1957 года.

Народный артист умер 28 ноября на 73-м году жизни. Градский является автором более 200 песен, на протяжении карьеры выпустил несколько десятков музыкальных альбомов, в течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".