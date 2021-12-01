В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) на заседании в среду приняло решение разрешить вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает агентство ANSA .

Как отмечает агентство, речь идет о двух дозах препарата американского концерна Pfizer, разработанного совместно с компанией BioNTech, которые будут вводиться с разницей в три недели. При этом доза будет содержать треть от нормальной взрослой дозы.

Ожидается, что вакцинация детей начнется в республике в 20-х числах декабря. За вакцинацию детей младше 12 лет высказывались многие итальянские специалисты, включая Итальянское общество педиатров. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС один из ведущих инфекционистов страны, директор генуэзской клиники инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" Маттео Бассетти сообщил, что после одобрения принимать решение о вакцинации детей будут родители по согласованию с педиатрами.

Итальянский регулятор рекомендовал вакцинацию детей после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) 25 ноября. В среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech будет доступна для вакцинации детей на территории ЕС с 13 декабря.

Согласно последним данным, в Италии полностью иммунизированы почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации 90% к концу года.