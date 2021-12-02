{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автобусное сообщение между Биробиджаном и Хабаровском восстановлено

Дорогу закрыли 1 декабря из-за сильного снега и плохой видимости

ТАСС, 2 декабря. Автобусное сообщение между Биробиджаном и Хабаровском, приостановленное в среду из-за сильного снега и плохой видимости, возобновлено. Об этом сообщается на сайте территориального управления МВД.

"В Еврейской автономной области восстановлено автобусное сообщение на региональных и федеральных автодорогах [по направлению] Биробиджан - Хабаровск с 11:00 (04:00 мск) 2 декабря, ранее введенные ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Дороги были закрыты с 14:00 (07:00 мск) 1 декабря для автобусов, осуществляющих маршрутные перевозки пассажиров, из-за неблагоприятных дорожно-климатических условий.

Сегодня в Биробиджане от минус 13 до минус 24 градусов, пасмурно, возможен небольшой снег.

Теги
РоссияХабаровский крайЕврейская автономная область
В России предложили учредить День семейного волонтерства
Союз добровольцев России также предложил ввести на федеральном уровне семейную волонтерскую книжку в электронном формате, а также предусмотреть льготы до 50% на билеты в театры, музеи, зоопарки и планетарии для семей волонтеров в случае, если были отработаны 150 часов
Читать полностью