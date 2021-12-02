Автобусное сообщение между Биробиджаном и Хабаровском восстановлено

ТАСС, 2 декабря. Автобусное сообщение между Биробиджаном и Хабаровском, приостановленное в среду из-за сильного снега и плохой видимости, возобновлено. Об этом сообщается на сайте территориального управления МВД.

"В Еврейской автономной области восстановлено автобусное сообщение на региональных и федеральных автодорогах [по направлению] Биробиджан - Хабаровск с 11:00 (04:00 мск) 2 декабря, ранее введенные ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Дороги были закрыты с 14:00 (07:00 мск) 1 декабря для автобусов, осуществляющих маршрутные перевозки пассажиров, из-за неблагоприятных дорожно-климатических условий.

Сегодня в Биробиджане от минус 13 до минус 24 градусов, пасмурно, возможен небольшой снег.