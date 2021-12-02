Почти 380 млн рублей выплатили семьям погибших и пострадавшим на "Листвяжной"

ТАСС, 2 декабря. Семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе из бюджетов разных уровней выплачено почти 380 млн рублей, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"Из бюджетов семьям погибших и пострадавшим при аварии на "Листвяжной" к настоящему моменту выплачено почти 380 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Выплаты осуществлялись из федерального, регионального, муниципальных бюджетов, из средств ФГУП "Военнизированные горноспасательные части" МЧС РФ и ООО "Шахта "Листвяжная". Деньги получили 114 пострадавших и 49 семей погибших. Выплаты продолжаются.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек, в их числе пять горноспасателей. По факту ЧП возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.