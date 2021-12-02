{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

В Кузбассе почти завершили бурение двух скважин к месту аварии на шахте "Листвяжная"

Из главного водоотлива шахты начата откачка скопившейся воды

ТАСС, 2 декабря. Бурение двух скважин к месту аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе почти завершено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В настоящее время практически завершено бурение двух скважин с поверхности к аварийному участку. Третья скважина пробурена почти на две трети", - сказал собеседник агентства.

Решение о бурении скважин было продиктовано необходимостью снизить опасную концентрацию метана. Также в шахту закачали 34 тыс. кубометров азота и 1,8 тыс. кг хладона для ее охлаждения.

Из главного водоотлива шахты начата откачка скопившейся воды. Кроме этого планируется создать гидрозатворы в конвейерном и вентиляционном штреках в месте аварии. Для этого начато бурение еще четырех скважин.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что семь установок для бурения скважин в шахту развернуто на месте ликвидации последствий аварии. Через скважины предполагается подавать в шахту инертный газ, чтобы нормализовать загазованность в выработках.

"Технический совет утвердил подробный план действий в научном обосновании для всех вариантов возможных событий. В соответствии с ними развернуто 7 буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках - 20 метров до штрека, идет их обсадка. Продолжается бурение трех скважин для подачи в шахту стабилизирующих веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газы необходимые для закачивания подготовлены с большим запасом. Горноспасатели работают на водоотливе, подаче инертизирующих веществ и на отборе проб шахтной атмосферы.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
Минпросвещения разработает внеучебные курсы для школьников
Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, эти курсы будут включены в обязательную часть образовательной программы
Читать полностью