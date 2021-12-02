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Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

Ее закрыли из-за шторма 1 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Работа паромной переправы Холмск - Ванино, соединяющей Сахалин и материк (Хабаровский край), в четверг восстановлена после улучшения погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Паромная переправа Ванино - Холмск работает в штатном режиме. В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 17:00 по сахалинскому времени (09:00 мск) 2 декабря паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - рассказали спасатели.

На Дальнем Востоке со среды бушует циклон. Из-за шторма паромная переправа была закрыта с утра 1 декабря. Сейчас в южной и центральной частях Сахалинской области погода нормализовалась. На севере региона циклон будет оказывать влияние на погоду еще 3 декабря.

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