Что делать, чтобы елка не осыпалась?

Первые елочные базары в Подмосковье открываются 2 декабря, основная торговля начнется 20 декабря. Всего в регионе будет около 260 торговых точек, они проработают до 10 января 2022 года.

Важно заранее подумать не только о безопасной покупке, но и о том, как правильно донести ель до дома, установить ее и как ухаживать за деревом, чтобы оно простояло дольше.