Справороссы 7 декабря планируют обсудить с Голиковой и Савельевым законопроекты о QR-кодах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме планирует 7 декабря обсудить законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах с вице-премьером России Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба справороссов в четверг.

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"Фракция пригласила Голикову и министра транспорта Савельева выступить на фракции с аргументацией и обоснованием необходимости принятия законов [о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах]. Наше приглашение приняли, 7 декабря после заседания Государственной думы [они] придут на фракцию", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков доложил о примерном графике обсуждения инициативы перед ее рассмотрением в первом чтении. Согласно графику, с 6 декабря по 11 декабря пройдет обсуждение законопроектов во фракциях с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.