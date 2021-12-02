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На федеральной трассе Якутск - Магадан восстановили движение после циклона

Ограничение для большегрузов на трассе ввели 2 декабря днем из-за плохой видимости

ТАСС, 2 декабря. Проезд для тяжеловесных транспортных средств восстановлен в четверг вечером на участке федеральной трассы "Колыма", соединяющей Якутск и Магадан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росавтодора.

"2 декабря 2021 года восстановлен проезд тяжеловесных транспортных средств на участке км 1944 - км 2021 федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан", - рассказали в пресс-службе.

На территории Дальнего Востока бушует снежный циклон. В Магадане из-за метели и ветра установили свободный график посещения школ для младшеклассников. Ограничение для большегрузов на федеральной трассе ввели 2 декабря днем из-за плохой видимости в результате метели. Сейчас погода в регионе постепенно успокаивается.

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РоссияМагаданская область
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