Неверов призвал ужесточить до уголовного наказание за повторные нарушения в шахтах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов считает необходимым ужесточить вплоть до уголовного наказание за повторные нарушения норм безопасности в угольных шахтах. Об этом он сообщил ТАСС по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, в ходе которого глава государства призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности в шахтах.

"Условно говоря, есть предписание по нарушению, которое было произведено в части безопасности при проведения работ, это нарушение вроде бы устраняется, а потом появляется аналогичное предписание. Если это происходит уже неоднократно, то, мне кажется, конечно нужно усиливать ответственность, вплоть до отстранения ответственных лиц, а может быть даже и возбуждении уголовных дел, а не административных", - сказал Неверов.

Так, отметил он, предписания о приостановке работы на шахте "Листвяжная" не смогли предотвратить "страшную аварию, которая привела к гибели такого количества шахтеров". "Суть не в количестве предписаний, а в том, что нарушения происходят систематически и это просто заканчивается обыкновенным предписанием, возможно, какими-то штрафами. Но все те лица, которые были указаны в нарушениях и были обязаны отвечать за безопасность проведения горных работ, по-прежнему остаются на своих местах", - отметил Неверов.

Постоянная составляющая зарплаты шахтеров

Неверов также поддержал слова президента о необходимости уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре оплаты труда шахтеров и исключить из нее выплаты, зависящие от выработки. "Конечно, нужно подумать и об усилении в том числе и общественного контроля со стороны профсоюзов. Президент неоднократно говорил о постоянной составляющей заработной платы шахтеров, чтобы это не зависело, скажем так, от гонки по добыче угля, а были определенные гарантированные выплаты и люди не были вынуждены идти на нарушения и продолжать работу ради того, чтобы прокормить семьи и продолжать работать", - подчеркнул Неверов.

По его словам, эти вопросы депутатам Госдумы необходимо дополнительно обсудить с участием профсоюзов и профессионального сообщества. Неверов также указал, что из любой произошедшей аварии необходимо делать выводы и предлагать решения, которые минимизируют подобные ситуации. "Угольная промышленность - это, конечно, опасное производство. Бывает природный фактор, но, как правило, очень часто мы видим все-таки присутствие человеческого фактора. И исключить в подобных авариях человеческий фактор, конечно, в наших силах", - заключил Неверов.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности.