Уголовные дела и массовые проверки. На совещании с Путиным обсудили аварию на "Листвяжной"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Огульных обвинений при выяснении причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не будет, но в деталях необходимо досконально разобраться, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем. На состоявшемся в четверг совещании с участием президента России Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи, где есть погибшие и пострадавшие, а также призвал при оказании этой помощи "разбираться в каждом конкретном случае".

Генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщил, что, помимо уголовных дел, в отношении руководства шахты возбуждено 25 административных дел. Кроме того, организованы проверки 43 шахт и 68 разрезов в Кузбассе. По словам генпрокурора, результаты показывают, что различные нарушения есть практически везде и затрагивают все сферы деятельности - от охраны и оплаты труда до аэрогазового контроля. Краснов сообщил также, что перед главой Ростехнадзора поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководства сибирского управления службы, отвечающего за организацию надзора в угольной отрасли.

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в свою очередь пообещал провести кадровые проверки во всех региональных управлениях ведомства, двое сотрудников которого арестованы в связи с аварией на "Листвяжной". Он заверил, что в отношении всех сотрудников "будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер ответственности". При этом Трембицкий посетовал, что найти квалифицированные кадры для подземных горных работ трудно.

Помощь оказывается

Президент обратился с просьбой к правительству и представителям местных властей "внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавших".

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев доложил президенту, что помощь семьям погибших и пострадавших во время аварии на "Листвяжной" предоставляется в полном объеме - от денежных выплат до предоставления квартир. Выплаты осуществляются из федерального, регионального, муниципальных бюджетов, а также из средств ФГУП "Военизированные горноспасательные части" МЧС РФ и ООО "Шахта "Листвяжная".

В ходе совещания, проводившегося в онлайн-формате, Цивилев сообщил, что ежедневно лично встречается с семьями погибших и сообщает им оперативную информацию. По его словам, в первую очередь люди просят о том, чтобы как можно скорее были подняты из шахты тела всех погибших. Родственники нескольких шахтеров отказываются принимать помощь, пока не удостоверятся в том, что их близкие погибли.

Долгосрочные меры

В ходе совещания Путин поднял вопрос о том, что были выполнены далеко не все поручения, данные после аварии в 2010 году на шахте "Распадская" в Кемеровской области, в том числе по системе оплаты труда. Он попросил главу Минтруда Антона Котякова прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки, что в том числе заставляет шахтеров пренебрегать мерами безопасности. Президент остался недоволен докладом министра, отметив, что тот предоставил недостаточно глубокий анализ.

Для предотвращения трагедий на шахтах в будущем генпрокурор выступил с рядом инициатив, предложив, в частности, внести в КоАП изменения, касающиеся дисквалификации за непринятие мер по устранению нарушений контрольно-надзорными органами. По словам Краснова, необходимо также приостановить рассмотрение в Госдуме законопроекта, предусматривающего возможность продления сроков эксплуатации технических устройств и сооружений по решению руководителя предприятия, основанному лишь на диагностировании оборудования специалистом, чья деятельность не лицензируется, до выработки механизма эффективного контроля.

Он считает необходимым ограничить работу человека в шахте при возникновении угрозы его жизни и здоровью, а также увеличить размер компенсации за гибель или увечье работника шахты за счет собственника предприятия, что должно побудить работодателей вкладывать средства в обеспечение безопасности труда горняков.