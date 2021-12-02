Все входы в ООН после задержания мужчины с оружием скоро будут открыты

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. ООН находится в контакте с полицией Нью-Йорка в расследовании инцидента с вооруженным мужчиной, который пытался пройти в здание штаб-квартиры организации. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"[Предпринимаемые] полицией действия, продолжавшиеся с 10:45 за пределами штаб-квартиры ООН, в 13:40 (21:40 мск) спокойно завершились. Упоминавшийся человек (вооруженный мужчина у одного из входов в здание ООН) взят под стражу полицией Нью-Йорка", - сказал Дюжаррик.

"Проход для пешеходов на 42-й улице остается закрытым, так как полиция проводит проверочные мероприятия. Тем не менее вход, как ожидается, будет скоро открыт", - отметил он. Представитель ООН поблагодарил полицию Нью-Йорка и заявил, что организация находится в контакте с правоохранителями по мере расследования.

В ООН отметили, что сотрудники могут вернуться к возобновлению работы в полном объеме.

В четверг неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию штаб-квартиры всемирной организации, вооружившись дробовиком. Полиция оцепила прилегающие улицы, на место прибыли сотрудники спецподразделений. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, белый мужчина в возрасте около 60 лет угрожал покончить с собой, полицейские убеждали его сдаться. По словам представителя генсека ООН, мужчина никак не связан с организацией, его мотивы неизвестны.