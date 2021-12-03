На Алтае сняли ограничения, введенные на дорогах из-за непогоды

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Движение для грузовиков и автобусов открыто на трассах Алтайского края, где для них вводили ограничения из-за непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Ограничение на автодорогах снято. Дороги федерального и регионального значения открыты для всех видов транспорта. Скопления транспорта не допущено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за дождя и сильного бокового ветра в Алтайском крае закрыли движение по шести автодорогам для грузовиков и автобусов.

Температура воздуха в Барнауле вечером в пятницу составляет плюс два градуса.