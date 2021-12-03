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Электроснабжение восстановили во всех учреждениях образования после аварии в Волгограде

В пресс-службе компании "Россети Юг" также сообщили об обеспечении электроэнергией большей части потребителей поселка Ангарского

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено во всех учреждениях образования после технологической аварии на подстанции в Волгограде, сообщили в пятницу в городской администрации.

"Электроснабжение восстановлено во всех у учреждениях образования", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о взрыве на подстанции. Компания "Россети-Юг" не подтвердила сообщения о взрыве, заявив, что перебои в электроснабжении поселка Ангарского в Дзержинском районе города вызваны технологическими нарушениями, их причина выясняется. Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с отключением электроэнергии в Дзержинском районе Волгограда из-за инцидента на подстанции.

"Большая часть потребителей поселка Ангарского в Волгограде обеспечена электроэнергией. Социально значимые объекты сразу же были обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания", - сообщили в пресс-службе компании "Россети Юг". Там добавили, что оперативные бригады продолжают подключение остальных потребителей.

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