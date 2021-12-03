В Волгограде из-за технарушения на подстанции обесточили десятки домов

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Технологические нарушения на подстанции поселка Ангарского в Дзержинском районе Волгограда обесточили ряд соцобъектов и десятки домов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Волгограда.

"Оперативные бригады компании "Россети Юг" подключают жителей поселка Ангарского к энергоснабжению по резервным схемам. Ограничение в подаче электричества в одном из микрорайонов города произошло в результате технологического нарушения на подстанции. В настоящий момент энергетики проводят восстановительные работы", - сказали в пресс-службе, уточнив, что количество обесточенных домов уточняется.

В Дзержинском районе, где расположен поселок, проживают более 180 тыс. человек. По данным из открытых источников, поселок (микрорайон) Ангарский насчитывает 98 улиц и 2 364 дома.

Социально значимые объекты обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания. На период восстановительных работ на электросетях специалисты ООО "Концессии теплоснабжения" обеспечат работу городских котельных при помощи передвижных электрогенераторов, в ближайшее время подача ресурсов абонентам, запитанным от данных источников, будет возобновлена, уточнили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что поликлиника №30, госпиталь ГУ МВД по региону и областная больница переведены на резервную схему электроснабжения.

Компания "Россети-Юг" не подтвердила сообщения о взрыве на подстанции. По ее информации, перебои в электроснабжении вызваны технологическими нарушениями, их причина выясняется.

"В компании версию о взрыве на подстанции не подтверждают. Причины технологического нарушения выясняются", - говорится в сообщении пресс-службы "Россети-Юг". Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о взрыве на подстанции.