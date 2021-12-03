Глава Владивостока уволил ответственного за организацию уборки снега в городе

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Владивостока Константин Шестаков уволил замруководителя предприятия "Содержание городских территорий", ответственного за организацию работ по уборке снега после циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в пятницу.

Ранее в пятницу пресс-служба прокуратуры Приморья сообщила, что прокуроры региона инициировали возбуждение 153 дел об административных правонарушениях в связи с медленной очисткой придомовых территорий от снега и наледи после циклона.

"Во время заседания расширенного оперштаба по ликвидации последствий снегопада глава Владивостока Константин Шестаков отстранил от должности заместителя руководителя муниципального дорожного предприятия "Содержание городских территорий" Алексея Руденко, ответственного за организацию работ по уборке снега", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для уборки города задействованы пять подрядных организаций, за каждой из которых закреплен один из районов, также мэрия привлекает коммерческие предприятия со специализированной техникой и самосвалами для вывоза снега. На помощь городу пришли бизнесмены, строители, студенты, курсанты и волонтеры.

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что последствия снегопада устраняют также военные коммунальщики флота, к работе привлечено более 40 сотрудников и пять единиц снегоуборочной техники. "На территории закрепленных за филиалом объектов с 30 ноября начал действовать режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. После отступления стихии работники жилищно-коммунальных хозяйств приступили к уборке снега в круглосуточном режиме в три смены", - сообщила пресс-служба флота.

В Приморье в начале недели циклон принес снег и сильный ветер, в некоторых районах выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке зафиксирован рекорд скорости ветра - 34 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона были нарушены транспортное сообщение между населенными пунктами, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, были повреждены крыши домов и школ.