В Приморье возбудили 153 административных дела из-за плохой уборки дворов после снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Прокуроры в Приморье инициировали возбуждение 153 дел об административных правонарушениях в связи с медленной очисткой придомовых территорий от снега и наледи после циклона, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры края.

Обследование придомовых территорий показало, что организации, которые обслуживают жилищный фонд, повсеместно плохо исполняют обязанности по очистке.

"По выявленным фактам прокурорами городов Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Первомайского, Первореченского, Фрунзенского, Ленинского и Советского районов города Владивостока, Уссурийским городским прокурором и другими внесено 153 представления, объявлено 30 предостережений, инициировано возбуждение 153 дел об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам принятых мер управляющие организации активизировали работу по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий.

В Приморье в начале недели циклон принес снег и сильный ветер, в некоторых районах выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке зафиксирована рекордная скорость ветра - 34 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, были повреждены крыши домов и школ.