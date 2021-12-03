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Умер Александр Градский

Проект "Голос" посвятят памяти Александра Градского

Народный артист РФ умер 28 ноября на 73-м году жизни

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вокальный проект "Голос" на Первом канале будет посвящен памяти наставника программы Александра Градского. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Нагиев.

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"Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", - сказал он в эфире программы.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".

Теги
РоссияГрадский, Александр БорисовичУмер Александр Градский
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