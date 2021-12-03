Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант, которая умерла в пятницу на 93-м году жизни. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Сегодня не стало Нины Николаевны Ургант - одной из самых ярких драматических актрис. Это большая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, для всех нас", - отмечается в телеграмме.

Говоря о Нине Ургант, премьер отметил особое дарование и индивидуальность актрисы. По мнению Мишустина, на театральных подмостках и в кинематографе Ургант виртуозно перевоплощалась в Раневскую, Беатриче и Ксантиппу, учительницу и медсестру.

Глава правительства отметил, что в любой роли Нина Ургант "была органична, достоверна, восхищала неподдельной искренностью". Он также вспомнил образы, созданные ею на сцене ленинградского "Ленкома" и Александринского театра, в фильмах "Пока жив человек" и "Белорусский вокзал", которые полюбились зрителям.

"Нины Николаевны Ургант больше нет с нами, но она навсегда останется в замечательных фильмах, спектаклях. В нашей памяти", - добавил Мишустин.