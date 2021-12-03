Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей бабушке Нине

"Ванята, приезжай", - и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю, смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду", - написал Ургант в Instagram.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. Играла в Ярославском академическом драматическом театре им. Ф. Волкова, в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. В 1962 году она перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина, где сразу заняла ведущее положение в труппе. Из более чем 70 ее работ в кино зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году была удостоена театральной премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.