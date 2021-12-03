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Умерла Нина Ургант

Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Нины Ургант

Спикер Совета Федерации отметила, что артистка навсегда останется в памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Нина Ургант, умершая в пятницу на 93-м году жизни, была беззаветно предана своему делу и пронзительно тонко чувствовала своих героинь, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной в Национальный драматический театр России.

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"Сегодня ушла из жизни всенародно любимая актриса, народная артистка РСФСР, лауреат государственной премии СССР Нина Николаевна Ургант. Ее творчество много лет дарило людям радость и душевное тепло. Это невосполнимая утрата для российского искусства, для всех нас", - говорится в телеграмме.

Спикер отметила, что артистка навсегда останется в памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком.

"Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актерского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь. Нина Николаевна воплотила на экране и театральной сцене плеяду необычайно глубоких, душевных и жизненных образов. Работы с ее участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа", - написала спикер Совфеда и передала искренние соболезнования родным и близким артистки.

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РоссияУргант, Нина НиколаевнаУмерла Нина Ургант
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