Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Нины Ургант. Текст телеграммы главы государства сыну актрисы Андрею Урганту и ее внуку Ивану Урганту опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Народная артистка России Нина Ургант была человеком удивительного таланта и обаяния. И на сцене родной "Александринки", и в кинофильмах, ставших легендой отечественного искусства, она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств", - отметил президент. Путин подчеркнул, что коллеги и зрители любили актрису за высочайшее мастерство и преданность избранному делу, за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность.

"Светлая память о Нине Николаевне Ургант навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех поклонников ее творчества", - написал президент.

Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни. Прощание с ней состоится 8 декабря в Александринском театре.

За долгие годы работы на александринской сцене Ургант создала галерею ярких женских образов в современном и классическом репертуаре, среди ее героинь были Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего", Ксантиппа в спектакле "Беседы с Сократом" Радзинского, императрица в "Капитанской дочке" Пушкина и другие. Из ее работ в кино зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.