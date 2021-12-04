Франция усилила контроль на границе для борьбы с распространением коронавируса

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Французские власти усиливают контроль на границе для борьбы с распространением COVID-19 и вводят дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой санитарной ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ночь на субботу на странице МИД Франции в Twitter .

"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест", взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий, отмечается в сообщении.

Новые правила вступают в полночь 4 декабря по местному времени (02:00 мск), сообщили в МИД.

Кроме того, во Франции вводится дополнительный цвет для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 и в частности нового штамма "омикрон". Алым цветом помечены в 10 стран, в том числе ЮАР, Ботсвана, Лесото и Зимбабве.

Согласно новым нормативам, Россия по-прежнему остается в списке красных стран.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что 6 декабря Совет обороны республики оценит необходимость введения дополнительных мер для борьбы с пандемией COVID-19. Во Франции отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Тревогу властей также вызывает распространение нового варианта коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.