Организаторы мероприятий заявили о неправомерности итогов проверки московских клубов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий при президенте России Ольга Шпигальских считают, что проведенная 3 декабря проверка московских клубов Adrenaline Stadium, ГлавClub и Gipsy не соответствовала установленному порядку, информация о возможной приостановке деятельности площадок не соответствует действительности. Таким мнением с ТАСС в субботу поделился пресс-секретарь ассоциации Борис Барабанов.

Ранее 4 декабря глaвный инспектор Объединения aдминистративно-технических инспекций Иван Гжеляк сообщил журналистам, что клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и ГлавClub могут зaкрыть на 90 суток. По его слoвам, во время совместного oбследования концертных площадок Москвы сотрудниками ОАТИ и представителями Роспотребнадзора были выявлены факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований в этих клубах. За подобные нарушения предусмотрен штрaф в размере 300 тыс. рублeй. В случае устaновления фактов причинeния вреда здорoвью человека может быть нaзначен штрaф до 1 млн рублей или приoстановление деятельнoсти на срок до 90 сутoк.

"Говорить о каких-либо контрольных мероприятиях в отношении указанных площадок и тем более об их результатах не имеет смысла, так как информация о них отсутствует в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Никакие протоколы об административном правонарушении не составлялись. Это значит, что любые действия в отношении площадок если и были проведены, то вне правового поля", - сказал Барабанов.

По данным ассоциации, "должностные лица административных органов не проходили на территорию заведения и не фиксировали никаких нарушений, допущенных арендаторами помещений". "Из распространенной СМИ информации видно, что речь идет о людях на улице, и их действия не относятся к сфере ответственности самого предприятия досуга", - подчеркнули организаторы мероприятий.

По информации Ассоциации КТиБО и общественного омбудсмена, посетители допускались внутрь площадок только при наличии QR-кода, их предупреждали о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок.

Кроме того, Шпигальских изложила позицию сообщества в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину и попросила принять меры, "направленные на приведение деятельности органов исполнительной власти в соответствие с действующим законодательством". Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС. "По сути, такие действия направлены лишь на дальнейшую дискриминацию нашей индустрии, наиболее пострадавшей от пандемии, согласно Перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением правительства России", - подчеркнула омбудсмен.