И.о. главы МВД ФРГ осудил акцию с факелами в Саксонии

"То, что мы увидели рядом с [городом] Гриммой, не является легитимным протестом", - заявил он в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag. "Это факельное шествие - организованная акция запугивания государственного представителя. Это напоминает мне о самой темной главе в нашей германской истории", - подчеркнул Зеехофер. Он выразил уверенность в том, что власти Саксонии сделают правильные выводы и дадут оценку происшедшему.

И. о. министра предупредил о возможной радикализации протестов против коронавирусных ограничений в свете планов введения в ФРГ обязательной вакцинации против COVID-19. "Мы должны понимать, что обязательная вакцинация против коронавируса может привести к реакции населения", - сказал Зеехофер. "Органы безопасности должны быть бдительными", - добавил он.

Около 30 человек с факелами и транспарантами в руках собрались перед домом Кёппинг. При появлении полиции участники акции на нескольких транспортных средствах попытались скрыться. Полиция остановила 15 машин, личности 25 граждан установлены. Им предъявлено обвинение в нарушении закона о проведении собраний. Кроме того, изучается, не нарушили ли они коронавирусные предписания.

Эпидемиологическая ситуация в Германии

В последнее время уровень заболеваемости ковидом в Германии растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения в ФРГ увеличилось за последние сутки на 64 510. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 116 070 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 378 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время эпидемии в стране достигло 102 946. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 442,7.

В четверг и.о. канцлера Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами 16 федеральных земель, в которых также принял участие будущий глава правительства Олаф Шольц, объявила, что власти ФРГ договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Кроме того, согласно новым правилам, невакцинированным людям разрешат собираться только небольшой компанией: максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. Однако на детей данное нововведение не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Предполагается привлечь к кампании вакцинации работников аптек, чтобы сделать 30 млн прививок до конца декабря.