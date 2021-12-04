"Аэрофлот" заявил, что самолет Тель-Авив - Москва сменил эшелон по указанию диспетчера

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экипаж самолета авиакомпании "Аэрофлот", который в пятницу выполнял рейс Тель-Авив - Москва, получил команду от диспетчеров о смене эшелона, так как траекторию движения пересекало другое воздушное судно. Об этом в субботу сообщила пресс-служба компании.

"3 декабря экипаж самолета "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона с 33 тыс. футов на эшелон 31 тыс. футов. Указание поступило от диспетчера УВД [управления воздушным движением] и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", - говорится в сообщении. На борту самолета находились 142 пассажира.

Как отметили в пресс-службе, экипаж "в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально".

По сообщению Росавиации, самолет-разведчик НАТО CL-600 в пятницу пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов. В ведомстве отметили, что "увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов".