Автобусы вернулись на маршруты после разлива кипятка в одном из районов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько автобусов, изменивших привычное направление 4 декабря из-за аварии в Красносельском районе Петербурга, возобновили движение по прежним маршрутам. Об этом сообщается в воскресенье в одном из официальных Telegram-каналов городского организатора перевозок.

"Движение автобусных маршрутов №83, 87, 111, 142, 160 восстановлено по действующим трассам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга, специалисты завершили работы на трубопроводе на улице Маршала Захарова, где произошел разлив кипятка. Система отопления переведена в штатный режим работы, было заменено более 4 м трубопровода, а также проведена необходимая диагностика и подключен новый участок.