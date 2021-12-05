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Пандемия COVID-19

Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне

По мнению спикера Совета Федерации, восстановление экономик во многом зависит от вакцинации населения и обретения национального иммунитета

МАНАМА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на успешное завершение переговоров по производству российской вакцины "Спутник V" на территории Бахрейна, что позволит обеспечить королевство достаточным количеством доз для вакцинации и ревакцинации населения.

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"Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину ["Спутник-V"], локализовать ее в Бахрейне. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно. Тогда Бахрейн сможет не только производить достаточное количество вакцин для вакцинации, ревакцинации населения, но и экспортировать эту безопасную, эффективную вакцину в другие страны", - сказала спикер Совфеда на заседании консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

По ее мнению, восстановление экономик сегодня во многом зависит от вакцинации населения и обретения национального иммунитета. "Народ Бахрейна демонстрирует достойный пример, который позволил вашей стране находиться в лидерах по охвату вакцинации", - сказала Матвиенко. Она отметила при этом роль России, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а Бахрейн "по достоинству оценил эффективность и безопасность российской научной разработки", зарегистрировав и разрешив использование "Спутника V" и "Спутника Лайт" для вакцинации населения страны.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что Россия готова и дальше развивать сотрудничество с Бахрейном в этой сфере.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБахрейнРоссияПандемия COVID-19
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