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ЧП на шахте "Листвяжная"

Спасатели восстановили работу вентилятора на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Режим проветривания аварийной выработки нормализовался

ТАСС, 6 декабря. Спасатели восстановили работу вентилятора во время работ по проветриванию аварийного участка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате ЧП погиб 51 человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по области.

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"Вентилятор главного проветривания переведен в нормальный режим проветривания аварийной выработки", - говорится в сообщении.

Спасатели восстановили 18 вентиляционных перемычек и шесть вентиляционных сооружений. 6 декабря на шахте планируется разведка ранее необследованных горных выработок, при проведении которой спасатели собираются пройти более 2,5 км. Спасатели продолжают поисковые работы - в шахте остаются 13 тел погибших.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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