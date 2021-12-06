Спасатели восстановили работу вентилятора на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

ТАСС, 6 декабря. Спасатели восстановили работу вентилятора во время работ по проветриванию аварийного участка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате ЧП погиб 51 человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по области.
"Вентилятор главного проветривания переведен в нормальный режим проветривания аварийной выработки", - говорится в сообщении.
Спасатели восстановили 18 вентиляционных перемычек и шесть вентиляционных сооружений. 6 декабря на шахте планируется разведка ранее необследованных горных выработок, при проведении которой спасатели собираются пройти более 2,5 км. Спасатели продолжают поисковые работы - в шахте остаются 13 тел погибших.