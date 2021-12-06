Спасатели восстановили работу вентилятора на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

ТАСС, 6 декабря. Спасатели восстановили работу вентилятора во время работ по проветриванию аварийного участка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате ЧП погиб 51 человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по области.