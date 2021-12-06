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Детский омбудсмен: дистанционный формат обучения должен дополнять, а не заменять очный

Мария Львова-Белова считает, что нужно развивать и одну, и другую форму, а не противопоставлять их

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения необходимо развивать, однако не для того, чтобы он заменил очный, а для расширения возможностей образования в целом. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в интервью ТАСС.

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"Я бы не говорила, что дистанционное образование подменит очное, это, скорее, расширение возможностей. Дистант для многих - единственная возможность обучения, например, для ребят с инвалидностью в отдаленных селах, или же для ребенка, который получил травму и теперь должен находиться дома какой-то период времени. Нам нужно развивать и одну, и другую форму, а не противопоставлять их. Они должны друг друга дополнять. Сколько у нас сейчас разных онлайн-курсов, когда мы обучаемся с вами, повышаем свою квалификацию, учимся чему-то новому. Это же тоже непривычный формат, который дает нам новый ресурс", - отметила она.

Уполномоченный также рассказала, что в беседе с министром просвещения Сергеем Кравцовым была подтверждена позиция, что "дистанционный формат ни в коем случае не будет подменять очный". "Если вдруг что-то будет возникать, это будет связано только со вспышкой заболеваемости на какой-то определенный период времени в тех или иных регионах", - подчеркнула она.

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РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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