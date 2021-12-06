Детский омбудсмен рассказала о планах по созданию в России пространств для подростков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова планирует заняться реализацией проектов, посвященных работе с подростками, в частности инициативой по созданию пространств, где они могли бы проводить досуг и общаться с психологами. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Мне как многодетной маме понятно, что подростковый возраст - самый сложный и уязвимый. Один из проектов в этом направлении будет посвящен созданию инфраструктуры для подростков, чтобы им было куда пойти, как альтернатива подъездам и торговым центрам, чтобы там были люди, с которыми будет интересно, - это молодые активные вожатые, психологи, социальные педагоги", - рассказала она.

По словам уполномоченного, еще один проект будет посвящен методической подготовке специалистов, работающих с подростками, в том числе в новых направлениях, таких как киберпсихолог, работник службы медиации.

"Еще одна инициатива касается альтернативы колониям, закрытым школам-интернатам для детей, совершивших правонарушение. Это своего рода социальная реабилитация, которая позволила бы перестроиться ребятам и дать им новые перспективы и шансы на новую жизнь", - добавила Львова-Белова.

Кроме того, детский омбудсмен рассказала о запуске проекта для семей, где появляется ребенок с инвалидностью, который предполагает информационную работу с родителями, чтобы они знали, где можно получить поддержку, как работать с НКО и так далее. "Надо дать возможность выбора семье, дать альтернативу и ресурс для того, чтобы семья могла справиться", - считает Львова-Белова.

Она также поделилась планами по реализации проекта, посвященного созданию безопасной и развивающей среды и инфраструктуры для ребенка. "Это безопасность на дорогах, безопасный город, детские площадки, а также киберпространство, где тоже нам необходимо безопасность для ребенка создавать", - отметила уполномоченный.