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ЧП на шахте "Листвяжная"

Из больниц выписали более 70 пострадавших на "Листвяжной" шахтеров и горноспасателей

На стационарном лечении остаются 10 человек

ТАСС, 6 декабря. Более 70 шахтеров и горноспасателей, которые были госпитализированы после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписаны из больниц. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В настоящее время выписаны из больниц 74 человека - 44 шахтера и 30 горноспасателей. На стационарном лечении остаются 10 человек - два шахтера и восемь горноспасателей. На амбулаторном лечении находятся 22 человека", - сказал собеседник агентства.

Всего в результате аварии на "Листвяжной" и во время ее ликвидации ее последствий пострадали 106 человек.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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