"Россия - страна возможностей" запустит в 2022 году экологический конкурс

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый экологический конкурс появится на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей" в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

"Новые актуальные проекты будут появляться. В частности, в стадии разработки находится новый экологический конкурс, запуск которого обусловлен огромным интересом молодежи к этой теме. Юноши и девушки хотят внести свой вклад в сохранение природы и климата, и наш проект даст им такую возможность. <…> Рассчитываем осуществить запуск проекта в первом квартале следующего года", - сказал Комиссаров.

По его словам, главной целью этого конкурса, как и других проектов платформы, станет возможность самореализации для молодых людей. "Участвовать смогут все, кому тема экологии близка и понятна. Над инструментами и технологиями мы еще работаем, но проект обещает стать масштабным и интересным", - сказал он.

При этом Комиссаров добавил, что приоритетом для платформы "Россия - страна возможностей" является качество проектов и расширение спектра возможностей, которые они открывают перед участниками. "Задача-максимум заключается в том, чтобы каждый, кто принимает участие в наших проектах, смог извлечь для себя пользу. Сейчас, по данным опроса ВЦИОМ наших конкурсантов, 86% из них отмечают, что тот или иной положительный результат они смогли получить для себя", - сказал Комиссаров.

"Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента Путина и развивает одноименную платформу, объединяющую 17 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие. Проект направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сферах информационных технологий, цифровой трансформации, управления проектами, предпринимательства и дизайна.