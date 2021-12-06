В Краснодаре найдена живой пропавшая на прогулке восьмилетняя девочка

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае установили место нахождения пропавшей во время прогулки в Краснодаре восьмилетней девочки, она жива, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее региональный поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщал на своих страницах в социальных сетях об исчезновении ребенка в Краснодаре, уточнялось, что восьмилетняя девочка пропала в воскресенье во время прогулки.

"Установлено место нахождения пропавшей накануне восьмилетней девочки в Краснодаре. В настоящее время она с родителями доставляется к следователю для опроса. Угрозы жизни ребенка не имеется", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следователи проводят по факту случившегося доследственную проверку.