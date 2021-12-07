Эксперт считает, что переговоры Путина и Байдена не будут прорывом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут во вторник по защищенной видеосвязи, не обеспечат прорывных договоренностей, но послужат "допингом" для стимуляции двустороннего переговорного процесса по ряду тем. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Конечно, ожидать каких-то договоров пока что рано. Ясно, что начавшиеся переговоры требуют очень много времени, сил и энергии, они будут очень долго готовиться, - отметил эксперт. - Саммит является своего рода допингом. Он дает дополнительный импульс для того, чтобы все шло быстрее и дипломаты, эксперты и военные работали в более активном режиме в поисках договоренностей".

По словам Кортунова, результаты переговоров будут во многом зависеть от повестки, которую сформулируют стороны. "Сейчас многие связывают этот разговор исключительно с событиями на российско-украинской границе и полагают, что, скорее всего, разговор не приведет к каким-то позитивным результатам, поскольку взгляды Москвы и Вашингтона на проблемы Украины принципиально расходятся", - подчеркнул собеседник агентства.

Украинский фактор

По мнению эксперта, Байден "не сможет и не захочет" дать российскому лидеру гарантий нерасширения НАТО на Восток, а Путину, в свою очередь, не удастся убедить Байдена оказать давление на Киев в вопросе реализации минских договоренностей в полном объеме. "Здесь, действительно, рассчитывать на какой-то прорыв очень трудно, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты - формально, по крайне мере, - не являются участниками нормандского процесса, - пояснил аналитик. - Они не подписывали минские соглашения и, соответственно, не несут ответственность за выполнение этих договоренностей".

Максимально возможным достижением на этом треке эксперт видит потенциальную готовность сторон подтвердить свою заинтересованность в том, чтобы "конфликты на Украине и вокруг нее завершались без использования военной силы, путем переговоров". "И, быть может, как-то неформально договорятся о взаимной сдержанности в отношении Украины. Здесь рассчитывать на какие-то серьезные подвижки, к сожалению, не приходится", - резюмировал Кортунов.

Точки сопряжения

Специалист допустил возможность продвижения российско-американского диалога в рамках других международных тем, где вероятность совпадения или пересечения позиций выше, чем в вопросе об Украине. Среди "целого набора других региональных ситуаций", где Россия и Соединенные Штаты так или иначе друг с другом взаимодействуют, Кортунов отдельно остановился на координации сторон по Сирии. "Как раз после женевской встречи Путина и Байдена 16 июня была продлена резолюция Совета Безопасности ООН 2020 года по гуманитарной помощи, которая позволила избежать обострения гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе, - подчеркнул эксперт. - Это тоже в определенном смысле продукт российско-американской договоренности".

В контексте событий последних дней собеседник агентства указал на актуальность сверки часов по иранской тематике. "После того как состоялся наконец 7-й раунд многосторонних переговоров по иранскому ядерному досье в Вене, наверное, есть смысл обменяться мнениями и по Ирану, - продолжил он. - Есть вопросы и зеленой повестки дня, а также целый ряд региональных вопросов, по некоторым из которых можно было бы, наверное, достичь какого-то взаимопонимания - пусть не договоренностей, но хотя бы сблизить позиции двух сторон".

Эксперт призвал также не упускать из виду перспективы обсуждения непосредственно двусторонней повестки. "После женевской встречи начались российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности и дальнейшего контроля над вооружениями. Даже вроде бы по кибербезопасности пошло какое-то движение. Это тоже важно", - заметил он.

Безопасное поле

Кортунов не исключил, что вопросы безопасности могут стать прологом уже следующей очной встречи лидеров, при этом противоречия на этом направлении работы остаются, по его мнению, весьма чувствительными. "Кибербезопасность - это очень тяжелая тема для обеих сторон, и фактически мы начали эти переговоры почти с нуля, - отметил он. - Здесь нет общей стратегической культуры".

Эксперт убежден, что непростой темой остается сегодня и стратегическая стабильность в диалоге двух стран. "Возникает вопрос, а можно ли задачи стратегической стабильности обсуждать только в двустороннем формате или все-таки нужно выносить эту повестку дня на обсуждение большой "пятерки" ядерных держав (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция)", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что в сфере контроля над вооружениями еще 4 года будет действовать продленный в феврале Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но стороны уже вступают на "незнакомую территорию", поскольку и сейчас ясно, что просто продлить договор еще на пять лет в дальнейшем не получится, а новый договор должен отражать нынешние реалии, в частности значительный технический прогресс, который был достигнут в области ядерных вооружений. "Есть разные подходы, - продолжил Кортунов, - американцы настаивают на том, чтобы предметом обсуждений стало все ядерное оружие - и стратегическое, и нестратегическое, - а Россия всегда выступала за то, чтобы сосредоточиться на стратегических системах, ядерных и неядерных. Тут много технических вопросов, которые требуют прояснений. И на самом деле эти четыре года, которые нам остаются, - это не такой большой срок".

"Было бы неплохо, если бы на высшем уровне удалось эти переговоры как-то ускорить, подстегнуть и, может быть, наметить некие компромиссы, которые сами по себе переговорщики вряд ли смогут предложить", - резюмировал он.

О саммите

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Встреча не будет транслироваться целиком, но планируется показать первые кадры с начала переговоров, которые пройдут в видеоформате, затем общение лидеров будет закрытым.

Российский лидер на расширенном заседании коллегии МИД РФ в ноябре отметил, что июньский саммит РФ - США в Женеве "все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений", и сейчас "важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности".