Жильцов поврежденных взрывом газа квартир расселят в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Жителей квартир на первом этаже многоквартирного дома в городе Тогучине в Новосибирской области, где рано утром произошел взрыв газа, в результате чего один человек был госпитализирован, расселят на другие жилплощади. Об этом сообщили ТАСС во вторник в администрации города.

"Будет расселены квартиры, в которых [взрывом] повреждены наружные конструкции, на первом этаже. Сейчас жильцы собирают вещи и переезжают, у кого есть необходимость", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в результате хлопка газовоздушной смеси были повреждены окна и двери в семи квартирах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома поступило в 05:40 местного времени (01:40 мск). Из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами. СК по факту происшествия была организована доследственная проверка. Прокуратура Тогучинского района также инициировала проверку в связи с возгоранием. "Прокуратура оценит действия должностных лиц управляющей компании (ОАО "ЖКХ Тогучина"), а также полноту мер, принимаемых администрациями Тогучина и Тогучинского района для ликвидации последствий", - уточнили в ведомстве.