Почти 12 млн россиян получили материнский капитал с 2007 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 млн россиян, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Государственной думе.

"С прошлого года по поручению президента материнский капитал выдается на первого ребенка. За неполные два года материнский капитал предоставлен почти на 1 млн первых детей. Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан", - сказал он.

Министр добавил, что 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.

С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена: теперь семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка. В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка составил 483,8 тыс. рублей, а на второго - 639,4 тыс. рублей. После расширения программы число получателей выросло практически вдвое: в 2020 году 1,2 млн семей получили сертификаты, из них 379 тыс. - на первого ребенка, 830 тыс. - на второго и последующих. При этом 940 тыс. из 1,2 млн семей уже распорядились средствами капитала в течение года.

Размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ Владимира Путина в соответствии с уровнем инфляции.