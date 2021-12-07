Шахта "Листвяжная" выплатила почти 450 млн рублей семьям погибших и пострадавшим в аварии

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Общая сумма выплат от предприятия семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв метана, составила почти 450 млн рублей. В том числе по 100 тыс. рублей получили все работники, которые находились в шахте в момент ЧП, но не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия во вторник.

"Фактические выплаты на 7 декабря составили 448 млн рублей. [В частности], 104 пострадавшим и обратившимся в больницу выплачено по 500 тыс. рублей. 142 человека, находящихся в момент аварии в шахте, но не обратившихся в медицинские учреждения, - по 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, шахта начала выплаты компенсаций с 29 ноября. От предприятия семьи погибших получают по 2 млн рублей, также по 1 млн рублей выплачивается каждому из членов семьи погибших, в среднем это около 6 млн рублей на семью. Кроме того, по решению собственников предприятия будет оплачено обучение детей из семей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия, погашены кредиты в банках. Также выплаты производятся из бюджетов всех уровней, сбор средств на поддержку семей ведет и Российский Красный Крест.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.