Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса попросила суд по делу "Зимней вишни" учесть ее заслуги

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове и отмывании денежных средств, попросила суд при вынесении приговора учесть ее заслуги перед строительной отраслью региона. В последнем слове на судебном заседании она подтвердила, что вину по предъявленным обвинениям не признает.

"Я, как могла, представила в прениях доказательства своей невиновности. Всегда боялась превысить свои полномочия, строго старалась работать только в рамках федерального закона. <…> Ваша честь, при принятии вами решения прошу вас учесть личные мои качества, состояние здоровья, пенсионный возраст, что я являюсь ветераном труда, а также мои заслуги. <…> Хотелось бы, чтобы мои внуки знали, что их бабушка принимала участие в развитии области и вложила большой вклад в строительную отрасль", - сказала Комкова в последнем слове на заседании Центрального районного суда во вторник.

Она отметила, что надзор за строительными объектами осуществляла не она сама, а сотрудники инспекции Госстройнадзора. Сама Комкова, по ее словам, в ТРЦ "Зимняя вишня" не выезжала и проверку здания не проводила, а разрешение на ввод здания ТРЦ в эксплуатацию было выдано муниципалитетом.

По версии гособвинения, Комкова при участии своего сына Эдуарда Комкова и директора строительной компании "ИСК "Ресурс", проводившей реконструкцию здания, Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТЦ "Зимняя вишня". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, гособвинение считает, что Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. Гособвинение попросило для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы, для других фигурантов данного дела - от восьми до 18 лет колонии.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. В начале ноября текущего года Заводский районный суд огласил приговор в отношении руководителей, охранника ТРЦ, а также пожарных, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишни". Все они признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до 14 лет, приговор в законную силу не вступил и обжалуется в вышестоящей инстанции.