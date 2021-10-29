Первые приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне". Факты

25 марта 2018 года СК России возбудил в связи с пожаром дело по трем статьям Уголовного кодекса (УК) РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Вскоре после пожара были задержаны руководители "Кемеровского кондитерского комбината" и ответственные за пожарную безопасность в ТРЦ: Богданова, Соболев, Судденок, Полозиненко, Никитин и Антюшин.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменялось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвинялись в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Антюшину были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Вместе с этими сотрудниками "Зимней вишни" по первому делу о пожаре проходит начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин. Он был задержан в апреле 2018 года и обвинен в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, при тушении пожара Генин действовал в нарушение боевого устава: хотя ему указывали короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, пожарный потерял время, последовав по более длинному маршруту за одним из охранников ТРЦ.

7 июля 2018 года был задержан руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. По версии следствия, он не организовал надлежащее управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, ему было предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Сам Бурсин, который первым прибыл на место пожара, заявил, что работа осложнялась сильным задымлением, сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин не признал. Он совершил попытку суицида и был сперва помещен в Кемеровскую областную психиатрическую больницу, а впоследствии переведен в медпункт СИЗО.

12 апреля 2019 года Генпрокуратура направила уголовное дело в суд. Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение дела по существу 16 мая 2019 года.

7 мая 2021 года Полозиненко в ходе судебных прений частично признал свою вину.

30 сентября 2021 года Заводской районный суд Кемерова начал оглашение приговора по первому уголовному делу. Суд установил, что Богданова, Судденок и Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности, а Генин и Бурсин, которые тушили пожар в ТРЦ, совершили халатность.