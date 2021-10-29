Первые приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне". Факты

29 октября 2021 года вынесли приговоры по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году.
К реальным срокам приговорены восемь обвинямых - гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. Они получили от пяти до 14 лет тюрьмы.
ТАСС рассказывает о том, что известно о трагедии в Кемерове и расследовании уголовного дела.
О пожаре
25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня", расположенном в центральной части Кемерова, произошел крупный пожар. Огонь в здании, перестроенном из Кемеровского кондитерского комбината (ККК, комбинат оставался основным владельцем центра), возник на четвертом, последнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона.
Общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. Эвакуацию затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы.
В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.
Пожар уничтожил и повредил имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей.
28 марта было объявлено в РФ днем общенационального траура.
По факту пожара были возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек. Был наложен арест на имущество как обвиняемых, так и акционеров ККК на сумму свыше 194,5 млн рублей.
О причинах произошедшего
17 апреля 2018 года на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что причиной пожара мог стать неисправный светильник. Экспертизы показали, что крышка одного из светодиодных светильников в детской игровой зоне расплавилась, в результате горящая полимерная масса упала в яму батутного центра. Яма была заполнена поролоновыми кубиками, которые быстро вспыхнули и заполнили этаж едким дымом.
28 августа ТАСС сообщил со ссылкой на источники, что специалисты Исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и омского ООО "Бюро независимых экспертиз" не смогли установить точную причину возгорания светильника.
Среди версий назывались неправильное подключение или короткое замыкание из-за воды, попавшей в светильник с протекавшей крыши ТРЦ.
Позднее, в апреле 2019 года, в Генпрокуратуре сообщили, что следствие считает причиной пожара короткое замыкание электропроводки на четвертом этаже здания ТРЦ.
О первом уголовном деле
25 марта 2018 года СК России возбудил в связи с пожаром дело по трем статьям Уголовного кодекса (УК) РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Вскоре после пожара были задержаны руководители "Кемеровского кондитерского комбината" и ответственные за пожарную безопасность в ТРЦ: Богданова, Соболев, Судденок, Полозиненко, Никитин и Антюшин.
Богдановой, Соболеву, Судденок вменялось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвинялись в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Антюшину были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Вместе с этими сотрудниками "Зимней вишни" по первому делу о пожаре проходит начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин. Он был задержан в апреле 2018 года и обвинен в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, при тушении пожара Генин действовал в нарушение боевого устава: хотя ему указывали короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, пожарный потерял время, последовав по более длинному маршруту за одним из охранников ТРЦ.
7 июля 2018 года был задержан руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. По версии следствия, он не организовал надлежащее управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, ему было предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Сам Бурсин, который первым прибыл на место пожара, заявил, что работа осложнялась сильным задымлением, сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин не признал. Он совершил попытку суицида и был сперва помещен в Кемеровскую областную психиатрическую больницу, а впоследствии переведен в медпункт СИЗО.
12 апреля 2019 года Генпрокуратура направила уголовное дело в суд. Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение дела по существу 16 мая 2019 года.
7 мая 2021 года Полозиненко в ходе судебных прений частично признал свою вину.
30 сентября 2021 года Заводской районный суд Кемерова начал оглашение приговора по первому уголовному делу. Суд установил, что Богданова, Судденок и Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности, а Генин и Бурсин, которые тушили пожар в ТРЦ, совершили халатность.
Приговоры
29 октября 2021 года стало известно, что Богдановой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишения права заниматься определенной деятельностью сроком на 2,5 года.
Судденок получила 13,5 года лишения свободы и два года лишения права заниматься определенной деятельностью. Соболеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а также лишения права заниматься определенной деятельностью сроком надва года.
Полозиненко и Никитин приговорены к 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Антюшин - к восьми годам лишения свободы. Генину и Бурсину назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы соответственно.
В СК после вынесения приговоров заявили, что в ходе предварительного расследования группой из более 100 следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Адвокаты Богдановой, Судденок, Бурсина и Генина намерены обжаловать приговор. Также апелляционную жалобу на судебное решение намерена подать и адвокат Антюшина.
Адвокаты Бурсина и Генина в ходе прений сторон просили суд оправдать своих подзащитных, так как, по их мнению, у пожарных были объективные причины, по которым они не могли организовать спасение людей из кинозала на четвертом этаже ТРЦ.
Адвокаты, представляющие интересы Полозиненко и Никитина, сообщили ТАСС, что намерены обсудить со своими подзащитными вынесенный приговор, после чего принять решение о его обжаловании.
Адвокат Соболева отказался комментировать ТАСС планы об обжаловании.
О втором уголовном деле
30 марта 2018 года была арестована экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. По версии следствия, она скрыла факты нарушений в ходе реконструкции комбината, подписав за взятку акт о соответствии здания требованиям безопасности.
25 мая были задержаны, затем арестованы начальник регионального главка МЧС Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев. Они обвиняются в том, что не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне" (ч. 3 ст. 293 УК РФ, "Халатность"). По версии следствия, Мамонтов знал об имеющихся нарушениях.
14 сентября СК арестовал заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлану Шенгерей. Ей и ее начальнице, Танзилии Комковой, были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
31 октября были задержаны Эдуард Комков, сын Танзилии Комковой, и Никита Чередниченко - учредитель компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей здание ТРЦ. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
На следующий день стало известно, что СК предъявил обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") Вячеславу Вишневскому - бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината. Центральный районный суд Кемерова вынес постановление о его заочном аресте. 31 октября Вишневский был объявлен в международный розыск, 24 марта 2019 года - задержан в Польше и в марте 2020 года экстрадирован в Россию. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах он дал взятку в размере 7 млн рублей Танзилии и Эдуарду Комковым и Никите Чередниченко.
5 октября 2021 года гособвинение во время судебных прений запросило от восьми до 21 года колонии экс-руководителям кузбасского стройнадзора и компании, проводившей реконструкцию ТРЦ.