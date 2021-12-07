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Оригинальный дизайн и семь новых пересадок. Чем отличаются 10 новых станций БКЛ в Москве

Президент России Владимир Путин 7 декабря по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на новых станциях
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Описание
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС
Запуск движения на новых станциях БКЛ московского метро
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. В Москве открыли еще 10 станций московского метрополитена. Вместе с первыми пассажирами нового участка Большой кольцевой линии от "Мневников" через девять возведенных станций до открытой после реконструкции "Каховской" в час пик проехал корреспондент ТАСС.

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Путин по видеосвязи дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
Путин по видеосвязи дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на новых станциях. Он отметил, что за последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца столичная подземка пополнилась 100 новыми станциями метро и Московского центрального кольца (МЦК).

"Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь", - подчеркнул он.

"Начальнику метрополитена - движение запустить!" - объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Поезд "Москва" с мэром и министрами правительства города, метростроителями и сотрудниками метрополитена отправился от станции "Новаторская" в 16:38 мск. Спустя 45 минут стеклянные двери вестибюлей открыли для первых пассажиров.

На месте дежурили сотрудники службы безопасности, полицейские и кинологи. Кроме того, у станций работали коммунальные службы, сотрудники центров обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и организации дорожного движения (ЦОДД). Входные группы на новые станции столичной подземки оформили в виде привычных для горожан прозрачных павильонов. Их оборудовали пандусами и лифтами, где это необходимо.

Регулярное движение поездов по новому участку бирюзовой линии столичной подземки запустили в 17:15 мск. Состав, отправившийся в 17:22 с "Новаторской" - светло-серой платформы с яркими оранжевыми и желтыми стеклянными подвесными панелями под потолком, - уже через две минуты прибыл на "Проспект Вернадского". В перспективе "Новаторская" станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро.

Альтернатива поездке через центр

Первыми пассажирами новых станций стали не только местные жители, но и москвичи из других районов столицы, которые захотели увидеть новую транспортную связь, а также иностранцы. Несмотря на совпадение первых часов работы станций с часом пик, людей было немного - первые поезда приходили каждые четыре-пять минут, затем интервалы сократились до привычных двух-трех минут.

"Я живу на севере Москвы, а сюда (на ст. "Проспект Вернадского") приехал специально, чтобы посмотреть на новый участок БКЛ. Новые станции больше и светлее тех, что в центре, обычно яркие. Удивлен, что интервал здесь в первый же день - около трех минут, как обычно", - рассказал Сергей Л.

Подвижной состав на новой линии - современные поезда "Москва". В просторных составах широкие дверные проемы и удобные сиденья, сквозные проходы между вагонами, USB-разъемы для зарядки гаджетов, интерактивная карта метро и обновленная навигация. В перегонах местами пропадает сотовая связь, но исправно работает бесплатный Wi-Fi.

Даже в первые часы работы открывшиеся станции оказались востребованы, хоть и не переполнены. Большинство людей находилось на платформах тех станций, с которых можно перейти на другие линии столичной подземки - таких семь из 10. Следующая станция по пути на запад столицы - "Мичуринский проспект", с красными колоннами и китайской тематикой в оформлении, так как она была возведена строителями из КНР. Отсюда пассажиры могут пересесть на Солнцевскую линию.

Связь трех округов столицы

Далее поезд следует на "Аминьевскую" - станцию в голубо-сером оформлении с прямоугольными колоннами из гранита. Потолок над платформой выполнен в форме мягких волн-барханов, образованных динамически изменяемыми в пространстве металлическими рейками. На вершинах барханов размещены "облачка" точечных светильников. На поверхности здесь также во вторник открылся новый одноименный остановочный пункт Киевского направления МЖД, который в дальнейшем станет станцией Аминьевская МЦД-4.

Платформа на станции "Давыдково" непривычно расположена справа. Дизайн этой двухуровневой станции с платформами берегового типа выполнен в ярко оранжевом и белом цвете посвящен российским спасателям: на путевых стенах - барельефы с задачами МЧС, а на стенах - панно с девизом "Предотвращение. Спасение. Помощь". Аналогично платформы расположены на станции "Терехово", где разместили светодиодные светильники-кольца и нанесли с помощью технологии цифровой печати по бетону на колонны силуэты, а также на оформленной в стилистике античной мозаики "Кунцевской", с которой можно пересесть на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филевской линии метро, а также МЦД-1.

Границы нового участка

Новый участок БКЛ "вливается" в ранее запущенный участок на станции "Мневники", открытой для пассажиров 1 апреля. Отсюда поезда курсируют до "Савеловской".

"Я сегодня решил показать новые станции сыновьям. Им всего четыре и шесть лет, но радуемся открытию метро у дома мы одинаково. Тем более, на улице снежно, а нам нужно в соседний район", - поделился Михаил А.

Если следовать от станции "Новаторская" на восток, то следующей станцией в пути будет "Воронцовская". Платформа также оформлена в сером цвете, но под названием станции на путевых стеная яркая оранжевая полоса, сочетающаяся с расцветкой пересадочной станции "Калужская" Калужско-Рижской линии. Следующая платформа "Зюзино" похожа на свою соседку, но на стенах ярко-салатовая полоса.

"Каховская" - конечная и пересадка на серую ветку столичной подземки через станцию "Севастопольская". Она была закрыта на реконструкцию более 2,5 лет - с 30 марта 2019. За это время помимо переоснащения станции была проведена замена устаревших облицовочных материалов на новые: восьмигранные колонны облицованы красно-коричневым мрамором, путевые стены белой и малиновой керамической плиткой, на полу - серый гранит. Литые настенные панно на тему эпизодов гражданской войны были сохранены. Здесь Большая кольцевая линия сейчас заканчивается. Замкнуть "кольцо" от "Каховской" до "Савеловской", но через восток и север города планируется в 2023 году.

После завершения строительства Большая кольцевая линия станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца. Так, на "большом подземном кольце" протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. На данный момент введено 22 станции "большого подземного кольца".

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Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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