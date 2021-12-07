Оригинальный дизайн и семь новых пересадок. Чем отличаются 10 новых станций БКЛ в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. В Москве открыли еще 10 станций московского метрополитена. Вместе с первыми пассажирами нового участка Большой кольцевой линии от "Мневников" через девять возведенных станций до открытой после реконструкции "Каховской" в час пик проехал корреспондент ТАСС.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на новых станциях. Он отметил, что за последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца столичная подземка пополнилась 100 новыми станциями метро и Московского центрального кольца (МЦК).

"Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь", - подчеркнул он.

"Начальнику метрополитена - движение запустить!" - объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Поезд "Москва" с мэром и министрами правительства города, метростроителями и сотрудниками метрополитена отправился от станции "Новаторская" в 16:38 мск. Спустя 45 минут стеклянные двери вестибюлей открыли для первых пассажиров.

На месте дежурили сотрудники службы безопасности, полицейские и кинологи. Кроме того, у станций работали коммунальные службы, сотрудники центров обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и организации дорожного движения (ЦОДД). Входные группы на новые станции столичной подземки оформили в виде привычных для горожан прозрачных павильонов. Их оборудовали пандусами и лифтами, где это необходимо.

Регулярное движение поездов по новому участку бирюзовой линии столичной подземки запустили в 17:15 мск. Состав, отправившийся в 17:22 с "Новаторской" - светло-серой платформы с яркими оранжевыми и желтыми стеклянными подвесными панелями под потолком, - уже через две минуты прибыл на "Проспект Вернадского". В перспективе "Новаторская" станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро.

Альтернатива поездке через центр

Первыми пассажирами новых станций стали не только местные жители, но и москвичи из других районов столицы, которые захотели увидеть новую транспортную связь, а также иностранцы. Несмотря на совпадение первых часов работы станций с часом пик, людей было немного - первые поезда приходили каждые четыре-пять минут, затем интервалы сократились до привычных двух-трех минут.

"Я живу на севере Москвы, а сюда (на ст. "Проспект Вернадского") приехал специально, чтобы посмотреть на новый участок БКЛ. Новые станции больше и светлее тех, что в центре, обычно яркие. Удивлен, что интервал здесь в первый же день - около трех минут, как обычно", - рассказал Сергей Л.

Подвижной состав на новой линии - современные поезда "Москва". В просторных составах широкие дверные проемы и удобные сиденья, сквозные проходы между вагонами, USB-разъемы для зарядки гаджетов, интерактивная карта метро и обновленная навигация. В перегонах местами пропадает сотовая связь, но исправно работает бесплатный Wi-Fi.

Даже в первые часы работы открывшиеся станции оказались востребованы, хоть и не переполнены. Большинство людей находилось на платформах тех станций, с которых можно перейти на другие линии столичной подземки - таких семь из 10. Следующая станция по пути на запад столицы - "Мичуринский проспект", с красными колоннами и китайской тематикой в оформлении, так как она была возведена строителями из КНР. Отсюда пассажиры могут пересесть на Солнцевскую линию.

Связь трех округов столицы

Далее поезд следует на "Аминьевскую" - станцию в голубо-сером оформлении с прямоугольными колоннами из гранита. Потолок над платформой выполнен в форме мягких волн-барханов, образованных динамически изменяемыми в пространстве металлическими рейками. На вершинах барханов размещены "облачка" точечных светильников. На поверхности здесь также во вторник открылся новый одноименный остановочный пункт Киевского направления МЖД, который в дальнейшем станет станцией Аминьевская МЦД-4.

Платформа на станции "Давыдково" непривычно расположена справа. Дизайн этой двухуровневой станции с платформами берегового типа выполнен в ярко оранжевом и белом цвете посвящен российским спасателям: на путевых стенах - барельефы с задачами МЧС, а на стенах - панно с девизом "Предотвращение. Спасение. Помощь". Аналогично платформы расположены на станции "Терехово", где разместили светодиодные светильники-кольца и нанесли с помощью технологии цифровой печати по бетону на колонны силуэты, а также на оформленной в стилистике античной мозаики "Кунцевской", с которой можно пересесть на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филевской линии метро, а также МЦД-1.

Границы нового участка

Новый участок БКЛ "вливается" в ранее запущенный участок на станции "Мневники", открытой для пассажиров 1 апреля. Отсюда поезда курсируют до "Савеловской".

"Я сегодня решил показать новые станции сыновьям. Им всего четыре и шесть лет, но радуемся открытию метро у дома мы одинаково. Тем более, на улице снежно, а нам нужно в соседний район", - поделился Михаил А.

Если следовать от станции "Новаторская" на восток, то следующей станцией в пути будет "Воронцовская". Платформа также оформлена в сером цвете, но под названием станции на путевых стеная яркая оранжевая полоса, сочетающаяся с расцветкой пересадочной станции "Калужская" Калужско-Рижской линии. Следующая платформа "Зюзино" похожа на свою соседку, но на стенах ярко-салатовая полоса.

"Каховская" - конечная и пересадка на серую ветку столичной подземки через станцию "Севастопольская". Она была закрыта на реконструкцию более 2,5 лет - с 30 марта 2019. За это время помимо переоснащения станции была проведена замена устаревших облицовочных материалов на новые: восьмигранные колонны облицованы красно-коричневым мрамором, путевые стены белой и малиновой керамической плиткой, на полу - серый гранит. Литые настенные панно на тему эпизодов гражданской войны были сохранены. Здесь Большая кольцевая линия сейчас заканчивается. Замкнуть "кольцо" от "Каховской" до "Савеловской", но через восток и север города планируется в 2023 году.

После завершения строительства Большая кольцевая линия станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца. Так, на "большом подземном кольце" протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. На данный момент введено 22 станции "большого подземного кольца".